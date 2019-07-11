В Богословке жестко столкнулись две легковушки. ВИДЕО

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11 июля 2019, 10:01Происшествия
В селе Богословка Пензенского района в ночь на 11 июля произошла авария. Очевидец опубликовал в Сети видео.
Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста рассказал, что машины столкнулись примерно в 22.30.
Пользователи в комментариях добавили, что участниками аварии стали автомобили ВАЗ-2111 и ВАЗ-2106. Судя по кадрам, столкновение было лобовым. У обеих машин сильно разбит капот.
По словам очевидцев, на ВАЗ-2106 не было номеров.
«Подросток был за рулем без прав», - предположил Сергей.
Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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