В Богословке жестко столкнулись две легковушки. ВИДЕО

В селе Богословка Пензенского района в ночь на 11 июля произошла авария. Очевидец опубликовал в Сети видео.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста рассказал, что машины столкнулись примерно в 22.30.

Пользователи в комментариях добавили, что участниками аварии стали автомобили ВАЗ-2111 и ВАЗ-2106. Судя по кадрам, столкновение было лобовым. У обеих машин сильно разбит капот.

По словам очевидцев, на ВАЗ-2106 не было номеров.

«Подросток был за рулем без прав», - предположил Сергей.

Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».