В Богословке загорелся детский сад – соцсети

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20 ноября 2018, 11:03Происшествия
Под Пензой рано утром 20 ноября произошел пожар.
Об этом сообщил подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». По его словам, здание детского сада загорелось около семи часов утра. Чтобы потушить пожар, на место прибыло десять спецмашин.
«Взорвалась плита и электрощиток. Сгорел первый этаж. Никто не пострадал. Слава Богу, это не случилось, когда был тихий час», - написал пользователь.
Официальной информации о происшествии нет.
Информагентство намерено получить официальный комментарий в МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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