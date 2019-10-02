В Богословке вспыхнуло производственное здание

В селе Богословка Пензенского района утром 2 октября произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

По предварительным данным, сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 5:38. Вспыхнуло одноэтажное здание на улице Королева. Пламя уничтожило 500 квадратных метров кровли.

Тушили полыхающую постройку 14 человек с помощью пяти спецмашин.

«В настоящее время пожар потушен, ведется проливка и разборка конструкций. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», - добавили в пресс-службе.

Напомним, 2 октября в Пензенской области произошел еще один пожар. В 00:20 в селе Булычево загорелся сарай. После того, как специалисты справились с огнем, они обнаружили тело 53-летнего хозяина жилища.

Сотрудники МЧС напоминают пензенцам, что необходимо быть бдительнее и аккуратнее при обращении с огнем. Неосторожность и беспечность может стоить человеческой жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».