В Богословке вспыхнуло производственное здание

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02 октября 2019, 15:34Происшествия
В селе Богословка Пензенского района утром 2 октября произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.
По предварительным данным, сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 5:38. Вспыхнуло одноэтажное здание на улице Королева. Пламя уничтожило 500 квадратных метров кровли.
Тушили полыхающую постройку 14 человек с помощью пяти спецмашин.
«В настоящее время пожар потушен, ведется проливка и разборка конструкций. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», - добавили в пресс-службе.
Напомним, 2 октября в Пензенской области произошел еще один пожар. В 00:20 в селе Булычево загорелся сарай. После того, как специалисты справились с огнем, они обнаружили тело 53-летнего хозяина жилища.
Сотрудники МЧС напоминают пензенцам, что необходимо быть бдительнее и аккуратнее при обращении с огнем. Неосторожность и беспечность может стоить человеческой жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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