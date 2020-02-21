В Богословке в огне погиб мужчина

21 февраля 2020, 12:34Происшествия
В Пензенском районе ночью 21 февраля вспыхнул огонь в жилом доме.
Это произошло в селе Богословка на улице Овражной. Пожар случился в два часа ночи в трехквартирном кирпичном доме площадью 180 кв.м, который крыт шифером.
Полностью выгорела одна из квартир, также сгорела кровля на площади 120 кв.м. С огнем боролись 17 сотрудников МЧС с помощью четырех машин спецтехники.
«Погиб хозяин квартиры, мужчина 1979 года рождения», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Причины происшествия установят специалисты.
Напомним, еще один смертельный пожар произошел накануне вечером в селе Полеологово. Жертвой также стал хозяин жилища.
Спасатели призывают жителей области соблюдать безопасность и осторожность при обращении с огнем и электроприборами, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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