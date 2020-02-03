В Богословке прошли соревнования по ездовым видам спорта

В селе Богословка под Пензой прошли открытые чемпионат и первенство области по ездовым видам спорта. На него съехались участники из пяти регионов страны, среди которых - Мордовия, Саратовская и Нижегородская области и Республика Удмуртия.

У Дмитрия Денисова первая ездовая собака появилась восемь лет назад.

«Выбрали с дочерью породу и поехали в Москву. В итоге взяли другую, затем еще, потому что решили, что одной мало», - рассказал он.

О том, как быстро растет любовь человека к своему лучшему другу и как она в корне меняет жизнь, на опыте знает и спортсмен Антон Петрухин. Он привез в Пензу 14 собак. Ради них даже пришлось сменить квартиру на частный дом.

Соня Петрухина из Энгельса - только в самом начале пути. 11-летняя девочка стала самой молодой участницей открытого первенства и чемпионата Пензенской области. Ее хаски бежал дистанцию впервые. И всего за год у нее появились еще две собаки. Всех школьница тренирует сама. Первым забегом спортсменка осталась довольна.

Новичку метису Рокки из Нижнего Новгорода - ему всего год. Во время соревнований он буквально не мог ни минуты усидеть на месте: вокруг было много других животных и звуков. Вместе с хозяйкой, опытным спортсменом Анастасией Кармановой, они стали первыми на своей дистанции.

«Началось с того, что мне родители купили овчарку, я хотела заниматься дрессировкой собак. Нашла в интернете номер телефона, позвонила, мне предложили ездовые виды спорта», - рассказала она.

Самой преданной дружбе нипочем и расстояния. Алексей Цыганков взял своего пса Умку еще щенком восемь лет назад, самостоятельно выходил и, в отличие от остальных участников, других собак у него нет. Вместе они решаются на самые неожиданные авантюры.

«Самое больше расстояние, которое нам удавалось проходить, - 42 километра», - сказал он.

В Пензе ездовые виды спорта официально появились всего три года назад, а соревнования и вовсе можно пересчитать по пальцам. Организаторы и участники заявляют, что это не забава, а ни больше, ни меньше - возможность пробежать со своей собакой и в самую теплую зиму хотя бы на несколько минут почувствовать атмосферу крайнего севера.