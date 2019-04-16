В Богословке привели в порядок главную достопримечательность села

20 апреля состоится большой субботник (0+), к которому присоединятся все районы области. А пока продолжается месячник по благоустройству (0+), инициированный губернатором Иваном Белозерцевым. На весеннюю уборку во всех населенных пунктах выходят общественники, школьники и студенты, а также сотрудники организаций и предприятий.

Богословские школьники видят в месячнике по благоустройству масштабное значение не только для региона, но и для всей страны. Вооружившись инвентарем, они привели в порядок, пожалуй, главную достопримечательность села. Культурный центр - памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и прилегающую к нему площадь, впервые за 20 лет реконструировали в конце 2018 года по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На работы было направлено порядка четырех миллионов рублей.

«Было заасфальтировано большое количество площадки, установлены новые бордюры, обновлена Стена памяти, сделали лестницу, в сквере установили лавочки для отдыха», - рассказал глава Богословского сельсовета Пензенского района Алексей Котин.

На еженедельные санитарные уборки в Богословке, так же как и в других населенных пунктах региона, жители выходят с 18 марта. В рамках месячника с большинства улиц уже вывезен накопившийся за зиму мусор и убрана прошлогодняя листва.

«Сегодня даже лучше поработали, чем вчера, потому что нет ветра. Убираемся в зависимости от возраста, маленькие - урок, ребята постарше - полтора-два», - сказала преподаватель богословской школы Светлана Яшина.

На 20 апреля назначен завершающий и самый масштабный субботник. К этому времени в Богословке планируют высадить у памятника саженцы деревьев и разбить цветники - с такой инициативой выступили пенсионеры. На площадке готовятся отметить 9 Мая, кстати, тогда же состоится официальное открытие мемориала (0+).