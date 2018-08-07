В Богословке открылся обновленный ЗАГС

В Пензенском районе в селе Богословка после капитального ремонта открылся ЗАГС. Учреждение располагается в местном досуговом центре и за последние 40 лет ни разу основательно не ремонтировалось. На месте качество реконструированного зала оценил губернатор Иван Белозерцев.

Светлое помещение, украшенные стулья, помпезные люстры, все так, как и должно быть в месте, где создаются семьи. К капитальному ремонту зала бракосочетания богословского ЗАГСа приступили в марте по поручению главы региона. И вот он открыл свои двери для влюбленных пар.

«Обратили внимание на то, что место, где проходят торжественные мероприятия, не соответствует стандартам. Территория местная и обстановка в целом уже устарели, поэтому было принято решение провести капитальный ремонт», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Работы стоимостью в полтора миллиона рублей провели в рамках государственно-частного партнерства. Порядка 700 тысяч выделили из бюджета региона, вторую часть суммы привлекли от различных компаний, в основном, дорожных. Подрядчик выполнил внутреннюю отделку помещения и заменил коммуникации.

«В ЗАГСе не только расписываются молодожены, мы также регистрируем младенцев, проводим свадебные обряды, юбилеи», - рассказала директор богословского досугового центра Наталья Баландина.

В планах - капитально отремонтировать и другие помещения центра. До конца года там намерены открыть современный танцевальный зал для молодежи, а также обновить книжный фонд местной библиотеки. Что касается церемоний бракосочетания, то их, как и прежде, проводят по субботам.

Шанс расписаться в обновленном зале, да еще и в красивую дату с тремя восьмерками - 18 августа - выпал одной паре.