В Богословке канализационные стоки попадают в колодец – местный житель

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04 октября 2019, 16:04Общество
Житель Богословки Пензенской области рассказал в «Жалобной книге» информагентства об антисанитарии, которую, по его словам, развел односельчанин.
Мужчина пояснил, что речь идет о колодце на улице Овражной.
«Один из местных жителей вывел канализацию на проезжую часть, через дорогу находится общественный колодец, из которого люди пьют воду. Полная антисанитария», - написал он.
«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в администрацию Богословки, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». Информагентство по каждому вопросу делает официальные обращения в конкретные ведомства., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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