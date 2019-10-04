В Богословке канализационные стоки попадают в колодец – местный житель

Житель Богословки Пензенской области рассказал в «Жалобной книге» информагентства об антисанитарии, которую, по его словам, развел односельчанин.

Мужчина пояснил, что речь идет о колодце на улице Овражной.

«Один из местных жителей вывел канализацию на проезжую часть, через дорогу находится общественный колодец, из которого люди пьют воду. Полная антисанитария», - написал он.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в администрацию Богословки, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». Информагентство по каждому вопросу делает официальные обращения в конкретные ведомства., пишет ИА «Пенза-Пресс».