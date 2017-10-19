19 октября 2017, 19:08Общество В библиотеку Пензы доставят специализированные учебники из Татарстана Областная библиотека имени Лермонтова вновь принимает гостей. В Пензу приехали сотрудники специализированной библиотеки для слепых и слабовидящих из Татарстана и библиотекари из Санкт-Петербурга, работающие с незрячими посетителями. В городе они будут обмениваться опытом работы специализированных отделов.

Каждый человек в независимости от возможностей здоровья должен видеть мир таким, какой он есть. Это главная цель, ради которой в Областной библиотеке им. Лермонтова собрались представители отделов для слепых и слабовидящих, а также специальных библиотек из разных регионов России. Встреча в стенах исторического корпуса неслучайна. Уже 10 лет «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» является структурным подразделением Лермонтовки.

«Самое главное - они предоставляют библиотеку для того, чтобы люди приходили создавать звуковой журнал «Сура», чтобы послушать лучшие коллективы области. На круглом столе презентовали современные книги для слепых и слабовидящих. Раньше подобная литература представляла собой издания, напечатанные шрифтом Брайля, теперь это еще и звуковые книги и особая рельефографика», - рассказала директор областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Марина Осипова.

«Наша рельефографика позволяет посмотреть, что такое троллейбус, что представляет из себя какой-то национальный парк, о нем все рассказывается и показывается в рельефе», - пояснил директор Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Наиль Сафаргалеев.

Наиль Сафаргалеев из специальной библиотеки для слепых и слабовидящих республики Татарстан - важный гость круглого стола. Под его руководством вышло 15 учебников по различным школьным дисциплинам, а проект «Ознакомление с памятниками культуры и природными памятниками РФ» был признан лучшим по версии Русского географического общества. Издания, выпущенные специальной библиотекой Татарстана, должны стать доступными и для пензенцев. Уже год назад в областной библиотеке им. Лермонтова появились компьютерные моноблоки, содержащие 19 тысяч книг.

«Любую книгу по желанию читателей мы можем записать на флешку. Ну, например, Пушкин - «Евгений Онегин». Здесь разная информация об этом произведении. Автор, кто озвучил, в каком году, что она собой представляет, что это роман в стихах и так далее», - сказала библиотекарь областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Светлана Сергеева.

Пензенские библиотекари планируют расширять возможности образования слепых и слабовидящих. Одна из главных идей специального отдела - создание тактильного сада для изучения флоры и фауны.

Общество

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