11 мая 2018, 17:58Общество

В бессоновском ТЦ «Покров» нарушали правила пожарной безопасности

В селе Бессоновка Пензенской области в торговом центре «Покров» нарушались правила пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале на первом этаже площадью около 100 кв. м была менее 1,4 м, а эвакуационные выходы со второго этажа здания были загромождены хозяйственным инвентарем, упаковочной тарой и прочими предметами.

Кроме того, в здании не было планов эвакуации людей при пожаре, отсутствовала документация на установки и системы противопожарной защиты. Руководитель и работники, назначенные ответственными за пожарную безопасность, не прошли обучение.

В итоге собственника здания привлекли к административной ответственности, женщине назначили штраф - 20 тысяч рублей.

В настоящее время выявленные нарушения устранены, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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