В бессоновском ТЦ «Покров» нарушали правила пожарной безопасности

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 мая 2018, 17:58Общество
В селе Бессоновка Пензенской области в торговом центре «Покров» нарушались правила пожарной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале на первом этаже площадью около 100 кв. м была менее 1,4 м, а эвакуационные выходы со второго этажа здания были загромождены хозяйственным инвентарем, упаковочной тарой и прочими предметами.
Кроме того, в здании не было планов эвакуации людей при пожаре, отсутствовала документация на установки и системы противопожарной защиты. Руководитель и работники, назначенные ответственными за пожарную безопасность, не прошли обучение.
В итоге собственника здания привлекли к административной ответственности, женщине назначили штраф - 20 тысяч рублей.
В настоящее время выявленные нарушения устранены, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 мая 2018, 17:58В бессоновском ТЦ «Покров» нарушали правила пожарной безопасности
11 мая 2018, 17:39В Малосердобинском районе опрокинулась «ГАЗель», есть пострадавший
11 мая 2018, 17:08Губернатор поручил начать подготовку к выпускным в школах
11 мая 2018, 16:38Студент ПГУ Александр Большунов номинирован на звание «Спортсмен года»
11 мая 2018, 16:07Юные журналисты из Пензы победили во всероссийском конкурсе
11 мая 2018, 15:37В Бековском районе женщину задушили веткой и не заметили
11 мая 2018, 15:06Житель Чаадаевки получил срок за распространение порнороликов
11 мая 2018, 14:36Пензенцы участвуют в первенстве России по прыжкам в воду