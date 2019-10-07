В Бессоновском районе в ДТП погиб мужчина

В Бессоновском районе Пензенской области отечественная легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 6 октября в 18:30 возле дома №7 по улице Проезжей в селе Блохино.

За рулем Lada Granta находился 44-летний водитель. Он скончался на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».