В Бессоновском районе в ДТП погиб мужчина

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07 октября 2019, 17:39Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области отечественная легковушка съехала в кювет и опрокинулась.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 6 октября в 18:30 возле дома №7 по улице Проезжей в селе Блохино.
За рулем Lada Granta находился 44-летний водитель. Он скончался на месте происшествия.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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