В Бессоновском районе в аварии пострадал парень

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября в 3.10 на 658 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Renault Megane, за рулем которого находился 20-летний парень, и Mercedes-Benz, водителем которого был 62-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель первой иномарки. Парня с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».