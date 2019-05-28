28 мая 2019, 10:02Происшествия

В Бессоновском районе утонул мальчик

В Бессоновском районе Пензенской области утонул ребенок. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 27 мая мальчик ушел из дома на прогулку. Около 16.00 его тело в реке обнаружили местные жители. Отмечается, что при первоначальном осмотре на теле ребенка не было обнаружено повреждений. Для установления точной причины смерти назначили судмедэкспертизу.

«Следственное управление в очередной раз обращается к родителям с предупреждением: предпринимать все возможные меры, направленные на недопущение нахождения детей одних на водоемах, поскольку это может закончиться трагедией. Работникам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо на постоянной основе проводить разъяснительные беседы с детьми об опасностях прогулок и развлечений на водных объектах», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1358759/

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