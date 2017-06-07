В Бессоновском районе трудные подростки сдали нормы ГТО

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07 июня 2017, 19:14Спорт
Полицейские Бессоновского района Пензенской области показали пример трудным подросткам. Вместе с ребятами, состоящими на учете по делам несовершеннолетних, стражи порядка сдали нормативы комплекса ГТО.
В спортивном празднике, который прошел на стадионе в поселке Грабово, приняли участие 100 человек. У каждой возрастной категории - свои нормативы: от бега на короткой дистанции до прыжков в длину с места.
Главная цель акции - привлечь внимание подрастающего поколения к здоровому образу жизни.
«По результатам сдачи норм ГТО ряд ребятишек, которые исправились, будут сняты с учета ПДН УМВД», - заявил начальник УМВД РФ по Бессоновскому району Сергей Кожаев.
Впереди у подростков и сотрудников полиции будет еще одна совместная акция. В конце июня в Грабово состоится турнир по футболу среди учащихся районных школ на приз начальника управления МВД по Бессоновскому району.
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