В Бессоновском районе столкнулись две «семерки»

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03 ноября 2017, 14:35Происшествия
В аварии в Пензенской области пострадали несколько человек.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, 3 ноября в седьмом часу утра в селе Трофимовка Бессоновского района столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107».
В дорожно-транспортном происшествии пострадали люди. Об их состоянии пока не сообщается.
К устранению последствий происшествия привлекали троих человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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