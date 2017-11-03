03 ноября 2017, 14:35Происшествия В Бессоновском районе столкнулись две «семерки» В аварии в Пензенской области пострадали несколько человек.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, 3 ноября в седьмом часу утра в селе Трофимовка Бессоновского района столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107».

В дорожно-транспортном происшествии пострадали люди. Об их состоянии пока не сообщается.

К устранению последствий происшествия привлекали троих человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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