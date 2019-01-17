В Бессоновском районе столкнулись две легковушки

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в селе Сосновка в 10.15 столкнулись автомобили «Лада Калина» и «ВАЗ-2106». Судя по фотографии, которую опубликовали на сайте ведомства, первую легковушку от удара занесло в кювет.

В результате аварии пострадал один человек, его состояние в пресс-службе не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, сотрудники ГИБДД просят пензенцев быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не делать резких маневров, чтобы избежать заноса, пишет ИА «Пенза-Пресс».