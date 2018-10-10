10 октября 2018, 17:21Происшествия

В Бессоновском районе столкнулись два грузовика

В Бессоновском районе Пензенской области утром 10 октября произошла авария.

По предварительным данным, в селе Васильевка столкнулись грузовики «Hyndai» и «ЗИЛ-130». В результате ДТП пострадал человек. О его состоянии в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7553491/

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