В Бессоновском районе столкнулись два грузовика

По предварительным данным, в селе Васильевка столкнулись грузовики «Hyndai» и «ЗИЛ-130». В результате ДТП пострадал человек. О его состоянии в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».