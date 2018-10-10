В Бессоновском районе столкнулись два грузовика

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10 октября 2018, 17:21Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области утром 10 октября произошла авария.
По предварительным данным, в селе Васильевка столкнулись грузовики «Hyndai» и «ЗИЛ-130». В результате ДТП пострадал человек. О его состоянии в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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