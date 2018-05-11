11 мая 2018, 11:02Происшествия

В Бессоновском районе сгорели два соседних дома

В Бессоновском районе Пензенской области произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, инцидент произошел 10 мая в 11.12 в селе Лопатки. На улице Песочная вспыхнули два деревянных дома. Огонь полностью уничтожил жилища и надворные постройки.

О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар 23 сотрудника МЧС с помощью шести спецмашин. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6891111/

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