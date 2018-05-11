В Бессоновском районе сгорели два соседних дома

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, инцидент произошел 10 мая в 11.12 в селе Лопатки. На улице Песочная вспыхнули два деревянных дома. Огонь полностью уничтожил жилища и надворные постройки.

О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар 23 сотрудника МЧС с помощью шести спецмашин. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».