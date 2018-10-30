30 октября 2018, 09:32Происшествия

В Бессоновском районе сгорела баня

В ночь на 30 октября в Бессоновском районе Пензенской области вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около десяти часов вечера 29 октября. В селе Степановка на улице Совхозной загорелась срубовая баня. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пострадавших нет.

Огонь тушили восемь человек с помощью трех машин сапецтехники.

Причины возникновения пожара устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 48
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7634767/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ