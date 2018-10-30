В Бессоновском районе сгорела баня

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30 октября 2018, 09:32Происшествия
В ночь на 30 октября в Бессоновском районе Пензенской области вспыхнул пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около десяти часов вечера 29 октября. В селе Степановка на улице Совхозной загорелась срубовая баня. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пострадавших нет.
Огонь тушили восемь человек с помощью трех машин сапецтехники.
Причины возникновения пожара устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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