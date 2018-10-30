В Бессоновском районе сгорела баня

В ночь на 30 октября в Бессоновском районе Пензенской области вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около десяти часов вечера 29 октября. В селе Степановка на улице Совхозной загорелась срубовая баня. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пострадавших нет.

Огонь тушили восемь человек с помощью трех машин сапецтехники.

Причины возникновения пожара устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».