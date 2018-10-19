В Бессоновском районе прошли пожарно-тактические учения

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19 октября 2018, 19:41Общество
В результате повреждения магистрального нефтепровода в Бессоновском районе Пензенской области произошел розлив нефти с дальнейшим возгоранием на площади свыше 500 квадратных метров. По предварительным данным имеются пострадавшие. Такую легенду отработали региональные спасатели.
Чтобы предотвратить попадание разлитой нефти в реку, были установлены специальные заграждения. Медиками оказали помощь условно пострадавшим сотрудникам. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии произвели необходимые замеры. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было привлечено 12 единиц техники и 50 человек личного состава. Все службы с поставленными задачами справились успешно.
«В ходе учения отрабатывались приемы тушения пожара и сбора нефтепродуктов с водоема и суши, развертывания подвижного пункта управления губернатор Пензенской области, а также взаимодействие и постановка задач выработки решения по ликвидации ЧС», - рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Пензенской области Раиль Тимирбулатов.
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