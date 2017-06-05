В Бессоновском районе прошел фестиваль мордовской культуры

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05 июня 2017, 14:21Культура
В минувшие выходные в селе Пазелки Бессоновского района Пензенской области прошел фестиваль мордовской культуры «Покш эрзянь чи». Праздник посетили сотни гостей из разных регионов страны.
Народная музыка в селе Пазелки Бессоновского района звучала с самого утра. Здесь прошел фестиваль мордовской культуры. На солдатской кухне под открытым небом для гостей праздника готовят шулемку — традиционный суп. Рецепт несложный, но, по словам местных жителей, дома такого не повторить. На свежем воздухе это угощение вкуснее всего.
Праздник эрзянской культуры объединяет жителей и гостей села уже не первый год. В Пазелки съезжается мордва со всей России. Анатолий Бодин после 20 лет в Сибири решил вернуться на малую родину насовсем.
«Не зря придумано, что есть корни. Тут дед, прадед, родители похоронены. Здесь друзья, товарищи. Сегодня была встреча с одноклассниками, шашлыки пожарили», - рассказал он.
Местные жители такому потоку гостей только рады. Больше народу — веселее праздновать.
«Это сплочение. Тут праздник такой, приезжают со всех краев. Это же интересно очень, весело. Друзья, знакомые приезжают. Я и внучку привела, она будет выступать», - поделилась местная жительница Валентина Калугина.
По признанию участниц фестиваля, на создание народных костюмов к празднику ушел целый год. Их старались сделать максимально аутентичными. Раньше по наряду мордовской девушки можно было определить ее семейное положение, уровень достатка и место проживания.
«Это особенные пулаи, сделаны из бисера. На них - монетки, они гремят все время. И это отличало всегда мордовку. Говорят, что сначала мордовку должны услышать, а потом увидеть. Ты когда идешь у тебя все время гремят бубенчики и все остальное», - пояснила участница фестиваля Мария Загороднова.
Праздник посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона сообщил, что в 2017 году будет выделено два миллиона рублей на ремонт дорог в Пазелках. Это стало для сельчан настоящим подарком.
«Я хочу вас поблагодарить за то, что вы эти традиции и культуру своих предков сохраняете. Что вы из поколения и поколение передаете их детям, внукам», - сказал губернатор.
Для гостей фестиваля работала ярмарка, традиционные развлечения и аттракционы для самых маленьких. Концертную программу обеспечили местные творческие коллективы. Активные члены Мордовской национально-культурной автономии получили благодарности губернатора.
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