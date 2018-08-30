В Бессоновском районе произошла смертельная авария

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30 августа 2018, 14:36Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.
29 августа автомобиль «ВАЗ-2114» ехал по М-5 «Урал». За рулем находился 60-летний мужчина. Примерно в 20.15 на 618-м километре трассы машина сбила 86-летнего дедушку.
Пострадавшего пешехода с травмами доставили в больницу, через некоторое время скончался, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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