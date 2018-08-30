В Бессоновском районе произошла смертельная авария

В Бессоновском районе Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

29 августа автомобиль «ВАЗ-2114» ехал по М-5 «Урал». За рулем находился 60-летний мужчина. Примерно в 20.15 на 618-м километре трассы машина сбила 86-летнего дедушку.

Пострадавшего пешехода с травмами доставили в больницу, через некоторое время скончался, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».