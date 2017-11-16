В Бессоновском районе произошла смертельная авария

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16 ноября 2017, 13:35Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области сбили насмерть женщину.
По информации отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, ДТП произошло на 617-м километре федеральной дороги М-5 «Урал». 20-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия.
По факту аварии проводят проверку,пишет ИА «Пенза-Пресс».
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