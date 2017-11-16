16 ноября 2017, 13:35Происшествия В Бессоновском районе произошла смертельная авария В Бессоновском районе Пензенской области сбили насмерть женщину.

По информации отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, ДТП произошло на 617-м километре федеральной дороги М-5 «Урал». 20-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия.

По факту аварии проводят проверку,пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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