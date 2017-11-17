17 ноября 2017, 11:10Образование В Бессоновском районе продавца оштрафовали за 100 кг корма без документов В Бессоновском районе Пензенской области инспектор отдела Россельхознадзора провел рейд по обнаружению несанкционированной торговли.

В ходе проверки оказалось, что на фуражные ячмень, пшеницу, комбикорм весом более 100 кг у продавца нет сопроводительных ветеринарных документов. Это грозит отравлением сельскохозяйственных животных и птицы токсичными элементами, способствует распространению особо опасных заболеваний для сельскохозживотных.

По этому факту составили протокол, наложили штраф - 500 рублей. С продавцом провели беседу о правилах реализации кормов для сельскохозяйственных животных,пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

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Источник фотографии: Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области

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