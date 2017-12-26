В Бессоновском районе под колесами авто погиб парень

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26 декабря 2017, 17:59Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Чемодановка на улице Строителей. Автомобиль «Скания», водителем которого был 44-летний мужчина, сбил 21-летнего парня.
В результате аварии пешеход скончался на месте.
По факту происшествия поводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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