В Бессоновском районе пламя разрушило дом

03 февраля 2020, 10:33Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности случившегося.
Звонок на пульт дежурного МЧС поступил 2 февраля в 20:50. В селе Кижеватово на улице Овражной загорелся срубовой дом, крытый железом. Огонь полностью уничтожил кровлю и частично обрушил строение. Также пламя охватило пристрой площадью 70 квадратных метров. Постройка выгорела изнутри. Помимо этого, в пожаре пострадала пеноблочная баня.
Тушили огонь 17 человек с помощью пяти спецмашин.
«На территории Кижеватово пожарные гидранты были без воды, подъезд к пожарному водоему - завален ветками. Подразделения организовали подвоз воды с трассы М-5 «Урал» за 1,5 км от места пожара», - добавили в пресс-службе.
По факту случившегося проводится проверка.
МЧС просит жителей региона быть осторожными с бытовыми приборами и отопительными системами. Нельзя оставлять без присмотра электроприборы, включенные в розетку. Также запрещено курить в постели, бросать непотушенные окурки в комнатах и помещениях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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