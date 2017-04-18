В Бессоновском районе перевернулся Volkswagen

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18 апреля 2017, 13:34Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошло ДТП - Volkswagen Passat слетел в кювет и перевернулся.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 30 км автодороги «Пенза – Лунино».
26-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Причины аварии устанавливаются.
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