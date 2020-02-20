В Бессоновском районе назначили нового прокурора

20 февраля 2020, 14:36Общество
В Бессоновском районе Пензенской области появился новый прокурор. Им стал Никита Старкин.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что Никита Старкин – юрист первого класса.
Он родился в 1991 году в Никольске. В июле 2013 года после окончания учебы в Пензенском государственном университете был принят на службу в областную прокуратуру. Был помощником, старшим помощником и заместителем прокурора Первомайского района. С 9 января 2017 года работал заместителем прокурора Железнодорожного района. Обладает ученой степенью кандидата юридических наук, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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