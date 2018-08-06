06 августа 2018, 17:58Происшествия

В Бессоновском районе на трассе в ДТП погиб мотоциклист

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, трагедия произошла 4 августа в 17.40. На 654 километре трассы М-5 «Урал» 23-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и опрокинулся. В результате молодой человек от полученных травм скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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