В Бессоновском районе на трассе в ДТП погиб мотоциклист

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, трагедия произошла 4 августа в 17.40. На 654 километре трассы М-5 «Урал» 23-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и опрокинулся. В результате молодой человек от полученных травм скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».