В Бессоновском районе из горящего склада спасли мужчину

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26 ноября 2019, 12:34Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, 25 ноября в 7:30 вспыхнул блочный склад на улице совхозной в селе Проказна. Пламя уничтожило кровлю на площади 80 кв. метров.
Сотрудники МЧС спасли из огня мужчину. Его возраст уточняют специалисты.
Тушили полыхающее строение 10 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.
Жителей региона просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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