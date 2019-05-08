08 мая 2019, 13:04Происшествия

В Бессоновском районе фура сбила подростка

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 7 мая в 22.20 на трассе фура Volvo-VNL 64T с полуприцепом, за рулем которой находился 53-летний водитель, сбил подростка.

В результате аварии девушка получила множество травм. Ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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