В Бессоновском районе фура сбила подростка

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08 мая 2019, 13:04Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 7 мая в 22.20 на трассе фура Volvo-VNL 64T с полуприцепом, за рулем которой находился 53-летний водитель, сбил подростка.
В результате аварии девушка получила множество травм. Ее доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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