В Бессоновском районе фура сбила подростка

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 7 мая в 22.20 на трассе фура Volvo-VNL 64T с полуприцепом, за рулем которой находился 53-летний водитель, сбил подростка.

В результате аварии девушка получила множество травм. Ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».