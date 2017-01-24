24 января 2017, 12:33Общество В Бессоновском районе этиловым спиртом отравился 5-летний мальчик В Пензенской области в 2016 году выявили 798 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, из них с летальным исходом - 336.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это на 86 случаев больше, чем в 2015 году.

Кроме того, зафиксировано 14 случаев отравления среди детей до 14 лет, их количество, по сравнению с 2015 годом, увеличилось на четыре. Смертельных исходов нет. 25 отравлений отмечено среди подростков в возрасте 15-17 лет.

«Отмечен один случай отравления среди детей, не посещающих ДДУ (детское дошкольное учреждение). Отравился пятилетний мальчик из Бессоновского района этиловым спиртом, ошибочный прием», - пояснили в управлении.

Чаще всего отравления происходили в Спасском, Камешкирском, Бековском, Иссинском, Сердобском, Мокшанском, Лунинском, Башмаковском, Пензенском районах, а также в Пензе и Кузнецке, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Летальные исходы от отравления спиртосодержащими жидкостями отмечены в Камешкирском, Спасском, Башмаковском, Вадинском, Бековском, Иссинском, Малосердобинском, Неверкинском, Сердобском, Сосновоборском, Лопатинском, Земетчинском, Мокшанском, Каменском, Белинском, Шемышейском, Наровчатском районах, а также в городе Кузнецке.

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