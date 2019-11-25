В Бессоновском районе 4 человека пострадали в аварии

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25 ноября 2019, 16:07Происшествия
В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, произошедшей в Бессоновском районе Пензенской области.
По предварительной информации, ДТП случилось 23 ноября в 12:20 на нулевом километре трассы «Пенза - Лунино» - «Полеологово - Блохино». Автомобиль Lada Priora, за рулем которого находился 40-летний мужчина, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии водителя госпитализировали, троих пассажиров – ребенка, 20-летнюю девушку и 32-летнего мужчину – отпустили после оказания медицинской помощи. По факту ДТП ведется проверка.
Пензенцам напоминают о том, что при управлении автомобилем нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов жителей региона призывают «переобуть» свои автомобили.
Напомним, ранее в Сети появились снимки с места аварии в Полеологово, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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