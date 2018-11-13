В бессоновской школе ждут результатов лабораторных исследований

Школа в Бессоновке, несмотря на отравление 19 детей, продолжает работу. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Сейчас в ведомстве ждут результатов лабораторных исследований, которые покажут, что же на самом деле стало причиной ЧП. Но точно, что все пострадавшие питались в школьной столовой, поэтому подозрения пали именно на пищеблок.

Чем отравились школьники из Бессоновки, специалистам пока не удалось установить лабораторно. Тем не менее, дезинфекцию от неизвестного возбудителя острой кишечной инфекции, а именно ее признаки врачи обнаружили у 19 детей, провели за рекордно короткие сроки - с 9 по 11 ноября. 12 ноября дети снова пошли в школу.

Закрытой столовую по закону могут оставить на срок до 90 суток. Региональный Роспотребнадзор готов передать протоколы об административных правонарушениях в областной суд. Ответственным лицом в этих документах значится директор учебного заведения.

«Установлено, что все заболевшие питались в школьной столовой. Было организовано медицинское обследование всех учащихся и сотрудников, а также проведены лабораторное и вирусологическое исследование всех работников пищеблока», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Тем временем родители, опасаясь за дальнейшее обучение детей в школе, не решаются говорить на камеру, описывая в интернете симптомы отравления - высокую температуру, рвоту, и рассказывая о жалобах детей на качество питания.

Несмотря на лавину негодования в Сети, в Роспотребнадзоре и районной прокуратуре недоумевают: ни одного заявления с жалобами на питание в бессоновской школе до 9 ноября от родителей к ним не поступало.

«По итогам проверки, а также с учетом исследований управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в районе будут приняты меры прокурорского реагирования», - сказала помощник прокурора Бессоновского района Юлия Мартышкова.

За два учебных дня, по официальным данным, новых обращений к медикам с признаками отравления у детей из Бессоновки не было. Тем не менее, ситуация остается открытой: родители по поводу произошедшего организуют собрание, а специалисты прокуратуры ждут результатов лабораторных анализов, которые покажут, что же именно стало причиной отравления 19 детей.