В бессоновской школе разбился электрик

В школе села Бессоновка Пензенской области во время работ погиб электрик. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, днем 18 октября электрик, который не прошел обучение и инструктаж по технике безопасности, был допущен к работе на высоте без страховки. Мужчина ремонтировал освещение в спортивно-оздоровительном комплексе школы на передвижной конструкции. В результате сельчанин упал с высоты не менее шести метров.

«Мужчина скончался от полученных травм в больнице», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».