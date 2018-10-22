В бессоновской школе разбился электрик

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22 октября 2018, 15:04Происшествия
В школе села Бессоновка Пензенской области во время работ погиб электрик. Следователи возбудили уголовное дело.
По данным следствия, днем 18 октября электрик, который не прошел обучение и инструктаж по технике безопасности, был допущен к работе на высоте без страховки. Мужчина ремонтировал освещение в спортивно-оздоровительном комплексе школы на передвижной конструкции. В результате сельчанин упал с высоты не менее шести метров.
«Мужчина скончался от полученных травм в больнице», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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