В бессоновской больнице неправильно хранили особые препараты

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12 сентября 2018, 12:36Общество
В Пензенской области проходит акция «Сурский край – без наркотиков!», в рамках которой прокуратура проверила бессоновскую районную больницу.
В итоге было обнаружено, что в больнице некоторые наркотические средства и психотропные вещества хранились неправильно, а именно - в холодильнике с маленьким навесным замком. По законодательству положено, чтобы они лежали в запирающемся сейфе не ниже третьего класса устойчивости.
Кроме этого, были допущены некоторые нарушения при ведении журналов регистрации операций, в которых применяли наркотические вещества.
«Также в наркологическом кабинете больницы отсутствовали некоторые необходимые элементы его оснащения: фонендоскоп, прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Чтобы устранить нарушения, прокурор района вынес представление в адрес главврача больницы. В настоящее время оно находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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