В Бессоновке загорелась и обрушилась крыша гаража

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22 ноября 2019, 11:34Происшествия
Ночью в пятницу, 22 ноября, в селе Бессоновка Пензенской области случился пожар.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 01:59. На улице Центральной, 238, огонь охватил кирпичный гараж, крытый шифером по деревянной обрешетке. Кровля 50-метрового здания сгорела и обрушилась.
Для ликвидации последствий происшествия на место пожара выдвинулись пятеро спасателей на двух спецмашинах.
«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального управления.
Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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