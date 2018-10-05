В Бессоновке вспыхнул деревянный дом

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05 октября 2018, 17:59Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошел пожар.
По предварительным данным, 4 октября в 17.06 в селе Бессоновка на улице Городок загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил потолок и стену. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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