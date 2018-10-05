05 октября 2018, 17:59Происшествия

В Бессоновке вспыхнул деревянный дом

В Бессоновском районе Пензенской области произошел пожар.

По предварительным данным, 4 октября в 17.06 в селе Бессоновка на улице Городок загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил потолок и стену. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7529379/

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