В Бессоновке вспыхнул деревянный дом

По предварительным данным, 4 октября в 17.06 в селе Бессоновка на улице Городок загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил потолок и стену. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».