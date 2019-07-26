В Бессоновке велосипедистка попала в больницу после ДТП

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26 июля 2019, 14:03Происшествия
ДТП произошло в Бессоновском районе Пензенской области. Пострадала женщина-велосипедист.
50-летнюю велосипедистку сбил автомобиль отечественного производства марки «ВАЗ-21099». Все произошло утром 25 июля в селе Бессоновка напротив дома №61 по улице Колхозной. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенскому региону.
В результате аварии женщина получила травмы, ее на «скорой» отправили в больницу, где она будет проходить лечение. За рулем машины находился 19-летний парень.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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