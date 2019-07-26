В Бессоновке велосипедистка попала в больницу после ДТП

50-летнюю велосипедистку сбил автомобиль отечественного производства марки «ВАЗ-21099». Все произошло утром 25 июля в селе Бессоновка напротив дома №61 по улице Колхозной. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенскому региону.

В результате аварии женщина получила травмы, ее на «скорой» отправили в больницу, где она будет проходить лечение. За рулем машины находился 19-летний парень.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».