19 октября 2018, 11:02Происшествия

В Бессоновке «УАЗ» влетел в иномарку

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

По предварительным данным, в селе Бессоновка на улице Центральной 18 октября в 14.55 столкнулись автомобили «УАЗ» и Volkswagen Golf. В результате ДТП пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7589005/

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