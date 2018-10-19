В Бессоновке «УАЗ» влетел в иномарку

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19 октября 2018, 11:02Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.
По предварительным данным, в селе Бессоновка на улице Центральной 18 октября в 14.55 столкнулись автомобили «УАЗ» и Volkswagen Golf. В результате ДТП пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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