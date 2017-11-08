В Бессоновке «УАЗ» сбил пешехода

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08 ноября 2017, 09:35Происшествия
В селе Бессоновка Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 7 ноября в 17.55 на ул. Дорожной автомобиль «УАЗ» сбил пешехода, он получил травмы.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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