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06 августа 2018, 12:34Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 5 августа в 18.48 в селе Бессоновка. На улице Центральной столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и «ВАЗ-2114».
В результате аварии пострадал один человек. О его состоянии в ведомстве не сообщили.
Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 августа 2018, 12:34В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.
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