06 августа 2018, 12:34Происшествия

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 5 августа в 18.48 в селе Бессоновка. На улице Центральной столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и «ВАЗ-2114».

В результате аварии пострадал один человек. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 62
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7274381/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ