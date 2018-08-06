В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 5 августа в 18.48 в селе Бессоновка. На улице Центральной столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и «ВАЗ-2114».

В результате аварии пострадал один человек. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины, пишет ИА «Пенза-Пресс».