В Бессоновке столкнулись фура и легковушка

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28 декабря 2017, 09:38Происшествия
В селе Бессоновка на ул. Дорожной Пензенской области столкнулись два автомобиля.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 27 декабря в 21.59 возле дома №22. Марки обеих машин – Hyundai. В результате столкновения пострадало несколько человек, их количество, характер травм и состояние не уточняются.
Последствия ДТП ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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