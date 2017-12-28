28 декабря 2017, 09:38Происшествия В Бессоновке столкнулись фура и легковушка В селе Бессоновка на ул. Дорожной Пензенской области столкнулись два автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 27 декабря в 21.59 возле дома №22. Марки обеих машин – Hyundai. В результате столкновения пострадало несколько человек, их количество, характер травм и состояние не уточняются.

Последствия ДТП ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6284945/

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