20 декабря 2018, 10:02Происшествия

В Бессоновке столкнулись две легковушки

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 19 декабря в 19.09 в селе Бессоновка на улице Центральной столкнулись автомобили Lada Priora и «ВАЗ 2109». В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия два человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7786148/

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