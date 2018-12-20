В Бессоновке столкнулись две легковушки

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 19 декабря в 19.09 в селе Бессоновка на улице Центральной столкнулись автомобили Lada Priora и «ВАЗ 2109». В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия два человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».