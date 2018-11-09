В Бессоновке с признаками отравления госпитализировали 9 школьников

По информации прокуратуры Пензенской области, за два дня девять учеников 4, 5, 6 и 7 классов госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Надзорное ведомство организовало проверку.

Бессоновская школа - в центре внимания всех ведомств. Полиция, медики, сотрудники Роспотребнадзора, Следственного комитета и прокуратуры пытаются найти ответ на вопрос: почему за последние два дня десять учеников учебного заведения были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

«В прокуратуру района поступила информация о госпитализации учащихся в инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции. По данному факту организована незамедлительная проверка с соблюдением требований законодательства об организации питания, а также безопасного пребывания учащихся в образовательной организации», - прокомментировала помощник прокурора Бессоновского района Юлия Мартышкова.

В администрации образовательного учреждения считают, что в школе нет массового отравления. В столовой питаются более 1000 учеников, а также весь педагогический состав. Однако версию с «грязной кухней» отработать все равно нужно.

«Все взято на анализ, чтобы исключить этот вопрос, а также проведена обработка школы. Проверяем сертификацию на продукты. Еще не подтверждено, что это отравление», - рассказал директор школы Владимир Демин.

Весь день осмотр школьников проводят шесть медработников из местной больницы. Симптомов отравления не выявлено. Массовых жалоб нет. А сама школа полнится слухами.

10 ноября все занятия в школе отменены. В учреждении будет проведена тщательная обработка и дезинфекция. Приступят ли к занятиям с понедельника, станет известно после получения результатов экспертиз.