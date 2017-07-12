12 июля 2017, 18:14Происшествия В Бессоновке грузовик провалился под мост Вместо положенных четырех тонн по мосту через Суру в Бессоновском районе Пензенской области пытался проехать грузовик весом более 30 тонн. Естественно, такую нагрузку ветхое сооружение не выдержало. «КамАЗ» провалился в один из пролетов, полностью перекрыв движение по мосту.

Сосновые бревна до ближайшей пилорамы так и не довезли. Груженый «КамАЗ» не выдержал ветхий деревянный мост. Грузовик никак не могли вытащить из западни. Тросы, которыми пытались сдвинуть машину с места, лопались, как перетянутые струны. Авария лишила переправы через Суру дачников и жителей сразу нескольких сел Бессоновского района.

Как оказалось, вездеход может пройти не везде. Многотонную машину этот мост не выдержал, и задние колеса провалились. Под бетонным основанием - деревянные перекрытия, которые сгнили от времени и от воды.

Стоя на противоположном берегу, местные жители только разводят руками. Этот мост уже давно не внушал доверия. Латали его частенько, а вот капитально не ремонтировали уже 20 лет.

«Все пользуются, больше ходить негде. В 2016 году его ремонтировали, горбатый весь», - рассказала дачница Галина Куприянова.

Чтобы перебраться на другой берег реки, людям придется ездить в объезд. А это лишних 30 километров по разбитой дороге. Как говорится, удовольствие не из приятных. Свои переживания люди высказали главе сельсовета. Разговор шел на повышенных тонах.

По словам местных жителей, мост разбили грузовики, которые возят лес на местную пилораму. Чтобы не ездить в объезд, а сэкономить время и топливо, водители большегрузов готовы рисковать собственной жизнью. Раньше перед въездом на мост был знак, запрещающий движение автомобилей больше четырех тонн, но он куда-то делся. Впрочем, кто будет ремонтировать переправу, по словам главы сельсовета, - вопрос решенный.

«Делать будут за свой счет, договоренность была изначально, что мост их. У нас нет денег, и он не на нашем балансе. Сейчас вытащим, придет кран, до вечера должны сделать», - объяснил глава администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Виктор Любимый.

То, что отремонтированный мост прослужит недолго, жители даже не сомневаются. Он готовы делать ставки на то, в какой пролет моста в следующий раз провалится грузовик.

Происшествия

просмотров 98