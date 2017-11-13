13 ноября 2017, 19:14Общество В Бессоновке прошел благотворительный концерт в поддержку Андрея Немова «Ты знаешь, как хочется жить...» под таким девизом в Бессоновке Пензенской области прошел благотворительный концерт в поддержку Андрея Немова. В программах телеканала «Экспресс» рассказывали о молодом человеке, который попал в больницу после серьезного дорожно-транспортного происшествия. Сейчас на его реабилитацию родным необходимо собрать несколько сотен тысяч рублей.

Случайных людей в зале районного дома культуры в Бессоновке не было. Зрители - это те, кто оказался не равнодушен к судьбе 26-летнего Андрея Немова.

После жуткого дорожно-транспортного происшествия молодой человек в тяжелом состоянии попал в больницу. В июле 2017 года на проспекте Победы в автомобиль, в котором он ехал вместе с друзьями, на огромной скорости врезался мотоцикл. Теперь, спустя месяцы, Андрей учится заново жить.

«Мы не знаем, что будет с нами завтра, поэтому да не оскудеет рука дающего. Если ты можешь оказать помощь - сделай это», - сказала жительница Пензы Анна Колобочкина.

630 тысяч рублей - такой счет выставили Немовым в реабилитационном центре, на который осталась последняя надежда. Ему необходимы тщательный ежедневный уход, лечебная гимнастика и массаж. Благодаря помощи неравнодушных людей и близких удалось собрать 460 тысяч рублей.

«В поселке Мичуринский в Неверкино расклеивают листовки, я ходила в торговые центры, где мы работали с Андреем. Мы когда-то работали на мойке, будучи студентами, нам там разрешили разместить объявления о сборе средств, каждый день поступают деньги», - рассказала жена Андрея Немова Анна Немова.

Помочь молодому человеку можете и вы, вступив в группу «Андрей Немов. Помощь» в социальной сети «ВКонтакте». Там есть реквизиты счета.

Также деньги можно передать, посетив благотворительный концерт (0+). В Пензе акции пройдут 15 ноября в университете архитектуры и строительства, а 25 ноября в ДК Железнодорожников.

Общество

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