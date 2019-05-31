В Бессоновке приставы навестили должников по алиментам

Арест на имущество и его принудительная реализация - на такие меры порой приходится идти судебным приставам, чтобы добиться от должников хотя бы частичного погашения долгов по алиментам. Именно такая ситуация и сложилась в ходе очередного рейда пензенских представителей закона по адресам неплательщиков в Бессоновке.

Так и не дождавшись, когда должник выйдет на крыльцо, судебные приставы Бессоновского районного отдела сами прошли внутрь. Мужчина был дома и явно гостей не ждал. Его задолженность перед детьми сегодня - около 300 тысяч рублей. И тысяча в месяц, отдаваемая бывшей жене, явно не исправит положение.

Официальной работы и, следовательно, зарплаты у жителя Бессоновки нет. Поэтому людям в погонах пришлось описать имущество, обнаруженное в доме: телевизор и электроинструменты. Пока они оформляли бумаги, хозяин дома посетовал на судьбу и на свою бывшую супругу.

Также около дома приставы обнаружили грузовик. Они узнали, что машина принадлежит все тому же должнику и на нее был наложен запрет на регистрационные действия.

«Ее нельзя продать, нельзя подарить кому-либо. В ГИБДД вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Сейчас мы эту машину арестуем в счет погашения задолженности по алиментным платежам и реализуем ее, женщина получит свой долг. Я думаю, хотя бы половину долга стоимость этого автотранспортного средства погасит», - рассказала начальник Бессоновского районого отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области Галина Сергацкова.

По другому адресу должника приставы не застали. По словам его матери, он на работе. За все время своего отцовства он не внес ни одного платежа по алиментам.

В Бессоновском районе на исполнении у приставов - более 320 производств по алиментам. В среднем, за каждым должником числится около 80 тысяч рублей.