В Бессоновке «Приора» сбила молодую женщину

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21 августа 2018, 13:02Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария с участием пешехода.
По предварительным данным, ДТП произошло 20 августа в 20.20 на шестом километре автодороги «Пенза-Лунино». В селе Бессоновка напротив дома № 227 по ул. Центральная автомобиль «ВАЗ-217230» сбил 25-летнюю женщину. За рулем легковушки был 59-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В результате аварии женщина получила различные травмы, пострадавшую доставили в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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