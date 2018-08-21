В Бессоновке «Приора» сбила молодую женщину

По предварительным данным, ДТП произошло 20 августа в 20.20 на шестом километре автодороги «Пенза-Лунино». В селе Бессоновка напротив дома № 227 по ул. Центральная автомобиль «ВАЗ-217230» сбил 25-летнюю женщину. За рулем легковушки был 59-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате аварии женщина получила различные травмы, пострадавшую доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».