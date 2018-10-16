В Бессоновке подвели итоги акции «Сурский край - без наркотиков!»

Несколько десятков изъятых килограммов запрещенного вещества и более сотни уголовных дел за распространение наркотиков. Таковы результаты антинаркотического месячника. Традиционная акция «Сурский край - без наркотиков» (0+), которая проводится по инициативе губернатора, снова объединила десятки инициативных жителей региона. Итоги проделанной работы в этот раз подвели в Бессоновке.

В борьбу с наркоманией в Пензенской области вступают не только правоохранители, но и каждый неравнодушный. Акция прошла в регионе в шестой раз. В течение месяца во всех отделах полиции, уполномоченных органах власти и учреждениях здравоохранения круглосуточно работал телефон «горячей линии». По нему жители региона могли сообщить о фактах незаконного оборота и употребления запрещенных веществ. За месяц от инициативных пензенцев поступило 360 таких звонков. Информация подтвердилась в большинстве случаев. По результатам проверок возбуждено 148 уголовных дел и составлено более 80 протоколов об административных нарушениях.

«Повышенное внимание уделялось пресечению распространения наркотиков через интернет. За период действия акции было выявлено более 400 ресурсов, на которых содержались сведения о способах приобретения и изготовления запрещенных веществ. Удалось остановить и заблокировать более 60 сайтов», - рассказал заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев.

Сотрудники прокуратуры и полиции, преподаватели, волонтеры по всей Пензенской области только за месяц провели более 4000 различных антинаркотических акций. Среди них - соревнования, концерты, и, конечно, в первую очередь - рейды. Так, сотрудники ГИБДД за сентябрь задержали 13 водителей в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители работали и с молодежью. Профилактические беседы проводили во всех школах региона.

«Информировали об административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, также вели пропаганду здорового образа жизни. Также в период акции были проведены рейдовые мероприятии по каждому району Пензы на предмет выявления пронаркотических надписей на фасадах зданий и сооружениях города», - прокомментировала старший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Юлия Ермолаева.

Не последнюю роль в борьбе с наркоманией играют средства массовой информации. За время акции в газетах, интернете, на телевидении и радио сообщали об итогах проверок и результатах антинаркотического месячника. За эту работу телерадиокомпания «Экспресс» была удостоена благодарности губернатора.

«Была проведена большая информационная кампания. В рамках акции проводили свои собственные мероприятия, например, конкурс селфи среди учеников школ с призами и подарками. Кроме того, выходили ролики, авторские программы. Завершающим этапом была большая часовая «Первая студия», на которой поднималась эта проблема», - рассказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

С завершением месячника по борьбе с наркоманией антинаркотическая кампания в Пензенской области не заканчивается. Правоохранители проводят профилактические рейды в течение всего года. Сообщения о распространении запрещенных веществ от инициативных граждан будут проверять незамедлительно. Тем временем волонтеры и специалисты здравоохранения продолжат акции, направленные и пропаганду здорового образа жизни (0+).